Founded 1891.

The Student News Site of Colorado State University

The Rocky Mountain Collegian
The Student News Site of Colorado State University

The Rocky Mountain Collegian
The Student News Site of Colorado State University

The Rocky Mountain Collegian

Gallery: Professional Bull Riders take on Canvas Stadium

Erica Pickering, Staff Photographer
August 15, 2025

  • PBR entertainer Brinson James dances to the music blaring at PBR’s Last Cowboy Standing in Canvas Stadium at Colorado State University in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering

    Collegian | Erica Pickering

  • A spectator enjoys the live music at PBR’s Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider recovering after his ride during PBR’s Last Cowboy Standing event on July 21, 2025 at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • PBR entertainer Brinson James interacts with the crowd during PBR’s Last Cowboy Standing event in Canvas Stadium at Colorado State University in Fort Collins Colorado, on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Julio Ceasar Marques rides in the Last Cowboy Standing PBR event in Fort Collins Colorado in Canvas Stadium at Colorado State University on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Colorado State University cheerleader watches the bull riders at the Last Cowboy Standing PBR event in Fort Collins Colorado at Canvas Stadium on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Daylon Swearingen fights to stay on during his ride at Colorado Staet University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Maverick Smith rides in PBR Last Cowboy Standing on July 22nd in Fort Collins Colorado at Colorado State University. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Band Cross Canadian Ragweed performs at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado Stae University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Country music artist Jon Pardi rocks Colorado State University Canvas Stadium at PBR’s The Last Cowboy Standing event in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Country music artist Jon Pardi performs at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Country music artist Jon Pardi performs at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado Stae University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider and runner up Brady Fielder, holds on during his final ride of PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Leonardo Castro, celebrating his winning ride at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Leonardo Castro, winner of PBR’s The Last Cowboy Standing event, rides his last ride of the night at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Leonardo Castro, gets bucked off after his winning ride at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Alan De Souza celebrates his ride during the final night of PBR’s Last Cowboy Standing in Fort Collins Colorado in Colorado State University’s Canvas Stadium on July 22 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Pro bull rider Sandro Batista fights to stay on the bull during his ride at PBR’s The Last Cowboy Standing event in Fort Collins Colorado at Canvas Stadium at Colorado State University on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • A pro bull rider faces head on with a bull during PBR’s The Last Cowboy Standing even at Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Bull rider Leonardo Castro, winner of the last cowboy standing PBR event. Prepares for his rides at the second day of the PBR event at Colorado State University in Fort Collins Colorado on July 22 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • PBR’s The Last Cowboy Standing event kicks off strong at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • Bull fighters fend off an aggressive bull during PBR’s Last Cowboy Standing event on July 21, 2025 at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • A pro bull rider holds on tight during his ride at the PBR Last Cowboy Standing Event on July 21, 2025 in Fort Collins Colorado at Canvas Stadium. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering

  • The equiptment used by the PBR bull riders on July 21st 2025 at the Last Cowboy Standing event in Fort Collins Colorado in Canvas Stadium, Colorado State University. Photo taken by Erica Pickering.

    Collegian | Erica Pickering
Colorado State University graduates who are military veterans, ROTC or are in active military service stand to be recognized during university commencement in Canvas Stadium May 16.
Elka lead singer, Elke Tukker, performs songs from their debut record, “Cold Feet, Soft Landing” April 18. The Aggie Theatre hosted Elka for this year's FoCoMX festival.
Rhett Witt, with the University of Wyoming Rodeo Team, competes in steer wrestling during the 75th annual Skyline Stampede Rodeo final Short Go competition at The Ranch in Larimer County, Colorado, April 6. Witt placed fifth, with a time of 14.5 seconds.
An 800-square-foot plot at The Gardens on Spring Creek features a variety of traditional Indigenous crops, grown without pesticides, to honor Native American food traditions July 18.
Signs around campus direct new Colorado State University students and their families to Ram Orientation where they attend informational sessions, meet their peers and prepare for the upcoming school year July 18.
Khrys'taaal opens her first performance at the Colorado State University Drag Show April 6. The Denver-based performer was the headliner for this year's show.
A protester wears a shirt that reads, “Science Not Silence,” while marching down College Avenue during the "Hands Off" protest in Fort Collins April 5.
Natalia Winters throws off her jacket during her performance at the Colorado State University Drag Show April 6.
