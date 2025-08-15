Gallery: Professional Bull Riders take on Canvas Stadium
Erica Pickering, Staff Photographer
August 15, 2025
PBR entertainer Brinson James dances to the music blaring at PBR’s Last Cowboy Standing in Canvas Stadium at Colorado State University in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering
Collegian | Erica Pickering
A spectator enjoys the live music at PBR’s Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider recovering after his ride during PBR’s Last Cowboy Standing event on July 21, 2025 at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
PBR entertainer Brinson James interacts with the crowd during PBR’s Last Cowboy Standing event in Canvas Stadium at Colorado State University in Fort Collins Colorado, on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Julio Ceasar Marques rides in the Last Cowboy Standing PBR event in Fort Collins Colorado in Canvas Stadium at Colorado State University on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Colorado State University cheerleader watches the bull riders at the Last Cowboy Standing PBR event in Fort Collins Colorado at Canvas Stadium on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Daylon Swearingen fights to stay on during his ride at Colorado Staet University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Maverick Smith rides in PBR Last Cowboy Standing on July 22nd in Fort Collins Colorado at Colorado State University. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Band Cross Canadian Ragweed performs at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado Stae University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 21, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Country music artist Jon Pardi rocks Colorado State University Canvas Stadium at PBR’s The Last Cowboy Standing event in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Country music artist Jon Pardi performs at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Country music artist Jon Pardi performs at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado Stae University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider and runner up Brady Fielder, holds on during his final ride of PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Leonardo Castro, celebrating his winning ride at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Leonardo Castro, winner of PBR’s The Last Cowboy Standing event, rides his last ride of the night at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Leonardo Castro, gets bucked off after his winning ride at PBR’s The Last Cowboy Standing event at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Alan De Souza celebrates his ride during the final night of PBR’s Last Cowboy Standing in Fort Collins Colorado in Colorado State University’s Canvas Stadium on July 22 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Pro bull rider Sandro Batista fights to stay on the bull during his ride at PBR’s The Last Cowboy Standing event in Fort Collins Colorado at Canvas Stadium at Colorado State University on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
A pro bull rider faces head on with a bull during PBR’s The Last Cowboy Standing even at Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Bull rider Leonardo Castro, winner of the last cowboy standing PBR event. Prepares for his rides at the second day of the PBR event at Colorado State University in Fort Collins Colorado on July 22 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
PBR’s The Last Cowboy Standing event kicks off strong at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado on July 22, 2025. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
Bull fighters fend off an aggressive bull during PBR’s Last Cowboy Standing event on July 21, 2025 at Colorado State University’s Canvas Stadium in Fort Collins Colorado. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
A pro bull rider holds on tight during his ride at the PBR Last Cowboy Standing Event on July 21, 2025 in Fort Collins Colorado at Canvas Stadium. Photo taken by Erica Pickering.
Collegian | Erica Pickering
The equiptment used by the PBR bull riders on July 21st 2025 at the Last Cowboy Standing event in Fort Collins Colorado in Canvas Stadium, Colorado State University. Photo taken by Erica Pickering.
